Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,39%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 3.820 punti.In forte calo il(-2,88%); sulla stessa tendenza, in rosso l'(-1,37%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,43%) e(+0,75%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,49%),(-2,38%) e(-1,59%).del Dow Jones,(+2,51%),(+2,48%),(+2,47%) e(+1,85%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,70%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,45 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,72%),(+4,69%),(+3,73%) e(+3,64%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,62%.Sensibili perdite per, in calo del 7,99%.In apnea, che arretra del 5,60%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,58%.