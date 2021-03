Rosso a Wall Street aspettando Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, con laamericani che continua a spaventare gli investitori, in risposta alle prospettive di inflazione. Gli addetti ai lavori si aspettano indicazioni in tal senso dalnel suo intervento odierno al summit del Wall Street Journal.Tra gli indici statunitensi, ilsegna una in flessione dello 0,87%: sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 3.820 punti, in calo dell'1,06%. In discesa il(-1,4%); con analoga direzione, negativo l'(-0,91%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,35%) e(+0,43%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,00%),(-1,81%) e(-1,67%).Al top tra i(+3,63%),(+1,72%) e(+1,03%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,93%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,59%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,16%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,88%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,70%),(+1,42%),(+1,34%) e(+1,12%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,36%.In caduta libera, che affonda del 5,87%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,51 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,31%.