Rosso a Wall Street. Powell: "Mi aspetto aumento inflazione"

(Teleborsa) - Ilsi aspetta un aumento dell'inflazione nei prossimi mesi, ma questo non sarà motivo sufficiente per spingere la banca centrale ad aumentare i tassi di interesse. "Ci aspettiamo che con la riapertura dell'economia e, si spera, con la ripresa,grazie agli effetti di base" - ha detto Powell durante una conferenza del Wall Street Journal -. "Ciò potrebbe creare una pressione al rialzo sui prezzi".Secondo il governatore della Fed, probabilmente. L'obiettivo della Fed è un'inflazione intorno al 2%, un tasso che segnala un'economia sana e fornisce un po' di spazio per tagliare il costo del denaro durante i periodi di crisi.Per Powelle ritiene "altamente improbabile" che si arrivi alla piena occupazione entro quest'anno". Ci sarà un aumento degli occupati con la riapertura delle attività economiche e gli Stati Uniti "ne hanno bisogno, perché dobbiamo ancora recuperare 10 milioni di posti di lavoro", ha spiegato il banchiere. "Il 4% sarebbe un buon tasso di disoccupazione da raggiungere, ma ci vorrà più di questo per raggiungere la massima occupazione".Dopo le parole di Powell il rendimento del titolo di Stato a 10 anni, negli Stati Uniti, è tornato sopra l'1,50% e la borsa di Wall Street ha intrapreso la via del ribasso, ampliando i cali precedenti. Ilaccusa ora un rosso del 2,14%; sulla stessa linea, l'crolla del 2,35%, scendendo fino a 3.730 punti. Depresso il(-2,7%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento l'(-2,11%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,56%),(-3,50%) e(-3,13%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,00%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,76%.Sensibili perdite per, in calo del 3,68%.In apnea, che arretra del 3,08%.(+2,91%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,75%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,72%.Affonda, con un ribasso del 7,46%.