Borse asiatiche contrastate, limita le perdite Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Il listino diarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,42%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata in forte calo del 3,81%.In discesa(-1,38%); sulla stessa linea, variazioni negative per(-1%).Leggermente positivo(+0,45%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso(+0,41%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,04%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,17%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,08%.Il rendimento dell'scambia allo 0,12%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,25%.