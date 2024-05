Asia debole assieme alla borsa di Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche si avviano a chiudere una seduta nel complesso debole, in scia ha ad alcuni dati deludenti cinesi come quello sull'inflazione. Questa settimana si attendono anche i dati sull'inflazione americana e questo ispira maggiore cautela.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,19%; sulla stessa linea, si muove al ribasso, che perde lo 0,26%.In moderato rialzo(+0,74%); in lieve ribasso(-0,4%).In frazionale calo(-0,86%); con analoga direzione, poco sotto la parità(-0,23%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,13%. Protagonista l', con un rialzo del 2,07%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,06%.Il rendimento dell'scambia 0,95%, mentre il rendimento per ilè pari 2,31%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,1%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 3,4%; preced. -0,6%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,5%).