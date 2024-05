Positiva la Borsa di Tokyo. Chiusa Hong Kong per festività

Tokyo

(Teleborsa) - Si chiude in timida salita la seduta per la Borsa di, sulla scia del finale in frazionale rialzo messo a segno da Wall Street, in attesa dei dati sull'inflazione USA, in arrivo nella giornata odierna. Si muovono deboli gli altri listini asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con le piazze di Hong Kong e Seul rimaste chiuse per festività.L'indice giapponesesale dello 0,03%, mentre, al contrario,, rimane allo 0,18%.Leggermente negativo(-0,25%); guadagni frazionali per(+0,38%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,03%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,02%.Il rendimento dell'tratta 0,96%, mentre il rendimento delè pari 2,31%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,1%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 3,4%; preced. -0,6%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,5%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,1%).