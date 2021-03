Mercati europei positivi, Milano inclusa

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Un aiuto arriva daianticipano una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi. L'entusiasmo degli operatori punta su un'e di riflesso della crescita economica, ma, specialmente negli USA.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,19. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,44%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,14%.Lieve calo dello, che scende a +102 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,33%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,71%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,32%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 23.783 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,63%, portandosi a 25.864 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,66%),(+1,82%) e(+1,66%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,01%),(-1,00%) e(-0,65%).di Milano, troviamo(+3,59%),(+3,35%),(+2,87%) e(+2,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,87%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,63%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,01%.Al Top tra le azioni italiane a(+19,09%),(+5,95%),(+4,78%) e(+3,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,73%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.