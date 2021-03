Seduta all'insegna del toro a New York. Vola il Nasdaq

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

energia

Intel

Apple

Boeing

Microsoft

American Express

DOW

Walt Disney

3M

Tesla Motors

Baidu

Altera

Lam Research

Discovery

Discovery

FOX

Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) -continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 31.802 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 3.821 punti. Ottima la prestazione del(+4,32%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'(+2,43%).Ilsta registrando il miglior rally da novembre, con gli investitori che sono tornati ad acquistare a piene mani i titoli tecnologici e i rendimenti deia 10 anni che sono scesi sotto quota 1,54%. Anche ilè tornato a crescere, scambiando sopra i 54 mila dollari.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+4,13%),(+3,73%) e(+1,88%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,93%.Al top tra i(+4,40%),(+4,31%),(+3,38%) e(+3,19%).I più forti ribassi, invece, si hanno su, che scambia a -3,21%.In caduta libera, che affonda del 2,02%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%.Tra i(+18,62%),(+10,68%),(+9,09%) e(+7,71%).Le peggiori performance, si registrano su, in calo del 5,71%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,87 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,37%.Sensibili perdite per, in calo del 4,28%.