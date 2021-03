Inflazione USA sotto controllo. Wall Street festeggia

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York dopo che il dato sull'inflazione ha smorzato i timori su una imminente eventuale impennata dei prezzi negli USA. Paure che i mercati hanno scontato nelle ultime sessioni a causa del forte rialzo, da inizio anno, dei tassi sui Treasuries.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dell'1,33%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 3.903 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,01%); poco sopra la parità l'(+0,67%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,73%),(+1,71%) e(+1,57%).Tra i(+4,73%),(+3,81%),(+2,65%) e(+2,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,88%.Tra i(+4,38%),(+3,95%),(+3,87%) e(+3,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,51%.In caduta libera, che affonda del 5,13%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,68 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,09%.