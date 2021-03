Wall Street tonica. L'inflazione non si scalda

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street grazie al dato sull 'inflazione USA di febbraio che non ha mostrato segnali di surriscaldamento. Dunque nessuna sorpresa dai prezzi che rispettano le aspettative del mercato smorzando di fatto i timori di una possibile accelerazione a seguito della ripresa economica.Nella giornata odierna la Camera dei rappresentanti dovrebbe dare il definitivo via libera al pacchetto di rilancio da 1.900 miliardi di dollari, dopo via libera (arrivato sabato) del Senato.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dello 0,80%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,65%, portandosi a 3.901 punti. In rialzo il(+1,04%); con analoga direzione, sale l'(+0,72%).(+1,25%),(+0,75%) e(+0,72%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+2,56%),(+1,81%),(+1,72%) e(+1,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,52%.Tra i(+5,37%),(+3,23%),(+2,50%) e(+2,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,58%.