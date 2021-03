Banca Profilo, CdA approva bilancio 2020. Dividendo di 0,018 euro

Banca Profilo

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione diha approvato i risultati preliminari diffusi lo scorso 4 febbraio . L'istituto ha chiuso il 2020 con ricavi consolidati a 57,8 milioni di euro, undi euro (+4% rispetto all'anno prima) e unIl CdA ha proposto(dividend yield del 7,3%) e convocato l'assemblea degli azionisti per il giorno 22 aprile 2021.La, inclusa la raccolta fiduciaria netta, si è attestata a 5,32 miliardi di euro, in diminuzione di 346 milioni di euro rispetto ai 5.67 miliardi del 31 dicembre 2019, in parte legata all’effetto mercato e in parte all’uscita di alcuni clienti istituzionali.