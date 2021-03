Borse europee positive. Piazza Affari chiude a +0,82%

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l'La decisione del Consiglio direttivo della, che lascia i tassi invariati e accelera sugli acquisti del programma PEPP, e la seguente conferenza stampa di Christine Lagarde hanno rassicurato i mercati.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,198. L'è sostanzialmente stabile su 1.723,4 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,13%.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +92 punti base, con, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,59%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,20%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,72%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,82%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che chiude la giornata in aumento dello 0,90% rispetto alla chiusura precedente.Effervescente il(+1,6%); con analoga direzione, in rialzo il(+1,41%).Buona la performance a Milano dei comparti(+4,34%),(+3,72%) e(+3,24%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-2,54%),(-1,85%) e(-0,47%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,66%),(+4,45%),(+3,95%) e(+2,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -6,78%.Crolla, con una flessione del 2,81%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,43%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.di Milano,(+14,04%),(+8,66%),(+5,53%) e(+4,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -1,32%.scende dell'1,27%.Calo deciso per, che segna un -1,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,01%.