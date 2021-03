Negativa la Borsa di New York. A picco i titoli tecnologici

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.041 punti, mentre, al contrario, si muove in retromarcia l', che scivola a 3.944 punti. Depresso il(-2,12%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-0,91%).Il rendimento delUSA a 10 anni è balzato, ai massimi in 14 mesi, spingendo le vendite dei titoli tecnologici ad alta capitalizzazione (che più hanno guadagnato durante la pandemia) e accelerando il passaggio a titoli finanziari e industriali legati all'economia.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,48%) e(+0,53%). Nel listino, i settori(-2,94%),(-1,99%) e(-1,65%) sono tra i più venduti.Tra i(+2,79%),(+2,75%),(+2,00%) e(+1,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,35%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,60%.Affonda, con un ribasso del 2,50%.Crolla, con una flessione del 2,13%.Al top tra i, si posizionano(+2,62%),(+2,10%),(+1,33%) e(+1,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,20%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,01%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,49%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,28%.