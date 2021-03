Negativa Wall Street. Nasdaq in forte calo dopo balzo rendimenti T-Bond

Dow Jones

Xilinx

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la, con ilche si attesta a 33.036 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.948 punti.; sulla stessa linea, in discesa l'(-0,72%).Ilè balzato oltre quota, ai massimi in 14 mesi, spingendo le vendite dei titoli tecnologici ad alta capitalizzazione. Sembra quindi che gli investitori abbiano reagito con scetticismo alle rassicurazioni della Federal Reserve sul fatto che l'inflazione non sarà un problema per i prossimi due anni.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,76%),(-1,30%) e(-1,25%).Al top tra i(+2,73%),(+2,19%),(+1,51%) e(+1,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,84%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,60%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,17%.Tra idel Nasdaq 100,(+0,69%),(+0,64%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,71%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,67%.Sensibili perdite per, in calo del 3,63%.In apnea, che arretra del 3,60%.