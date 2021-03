In rosso le borse europee e Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

utility

media

sanitario

telecomunicazioni

beni per la casa

materie prime

Enel

DiaSorin

Ferrari

Terna

Telecom Italia

BPER

Mediobanca

Unicredit

Rai Way

La Doria

Zignago Vetro

Bff Bank

Ferragamo

Sanlorenzo

Webuild

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Piazza Affari e le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la debolezza dell'avvio, nel, ovvero la, che provoca un. I cali sono tuttavia contenuti grazie al sostegno che arriva daia meno di un'ora dall'apertura di Wall Street.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,19. Lieve aumento dell', che sale a 1.741,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 59,95 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,66%.piccola perdita per, che scambia con un -0,62%,scende dello 0,94%, e calo deciso per, che segna un -0,74%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 26.412 punti.Pressoché invariato il(-0,18%); leggermente negativo il(-0,26%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,02%),(+1,17%) e(+1,09%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,04%),(-1,39%) e(-1,36%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 2,38%.Vola, con una marcata risalita del 2,07%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,81%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,57%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,38%.Crolla, con una flessione del 2,99%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,21%.Tra i(+2,81%),(+2,42%),(+1,64%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,43%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,13%.In caduta libera, che affonda del 2,03%.