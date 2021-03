Scuole aperte in estate, ANIEF: "Necessario inquadrare personale scolastico"

(Teleborsa) - "Dall'alleanza scuola-territorio, l'offerta formativa non può che rafforzarsi. Per il personale scolastico è bene ricordare che il coinvolgimento in attività da considerare aggiuntive va sempre e comunque considerata una pratica volontaria e da inquadrare contrattualmente con un compenso ulteriore". È quanto sottolinea ln una nota prendendo atto della volontà di affidare anche a enti esterni alla scuola il recupero della socialità degli alunni e di una parte delle conoscenze non acquisite per via del Covid-19.Come ha annunciato ilprende, infatti, forma lasecondo quanto previsto dal testo del. "Noi abbiamo deciso di dare alla scuolaper permettere a giugno di organizzare l'orientamento e il recupero degli alunni. Lo faremo con i Comuni, con le Province, nell'ambito di quel patto di comunità che abbiamo già predisposto l'anno scorso" ha affermato Bianchi. Secondo quanto fatto intendere dal ministro si tratterà dunque, – rileva l'Anief – "dell'attivazione di interventi di potenziamento attraverso centri estivi diurni, servizio socioeducativi territoriali centri con funzione educativa e ricreativa. Gli interventi avverranno all'interno del patto di continuità che ha visto interventi attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e con enti privati"."Si dovrebbe inquadrare il personale sulla scia di avvenuto a settembre. Saranno poi – dichiara il– di volta in volta gli insegnanti a decidere all'interno dei Consigli di classe, sulla base soprattutto delle certificazioni delle competenze sviluppate e dagli apprendimenti raggiunti dai singoli alunni. La filosofia non è certo quella di andare a recuperare il lavoro, peraltro enorme, che i docenti hanno portato avanti e continuano a realizzare con la dad che, nel frattempo, abbiamo anche inquadrato a livello giuridico, organizzativo e contrattuale fino ad essere ritenuta valutabile ai fini degli scrutini finali".