Debole Wall Street. Attesa per Powell e Yellen

(Teleborsa) -scambia sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12% sul; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.936 punti. Senza direzione il(+0,09%); come pure, pressoché invariato l'(0%).I mercati sono in attesa delle osservazioni sull'economia americana del presidente della Fede del segretario al Tesoro, che oggi testimonieranno davanti al Financial Services Committee della Camera.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,29%),(-0,59%) e(-0,52%).Tra i(+1,05%),(+0,90%) e(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,81%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,46%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,08%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,88%),(+1,81%),(+1,55%) e(+1,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,75%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,30%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,13%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,40%.