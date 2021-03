Saipem, collocato con successo bond da 500 milioni di euro

Saipem

(Teleborsa) -ha collocato con successo una tasso fisso, con scadenza 31 marzo 2028, per un importo di 500 milioni di euro. Le obbligazioni pagano una cedola annua del 3,125% ed hanno un prezzo di re-offer del 100%.Saipem "in un contesto di mercato caratterizzato da accresciuta volatilità ed elevata offerta di titoli", si legge in una nota, e ha sottolineato che le risorse raccolte saranno utilizzate per esigenze finanziarie generali.Le obbligazioni sono state acquistate da investitori istituzionali prevalentemente basati in Italia, Francia, Regno Unito e Germania e saranno quotate sul segmento Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.