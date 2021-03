A due velocità il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta contrastata per la borsa di Wall Street che da un lato cerca di lasciarsi alle spalle le perdite della vigilia scommettendo su una ripresa dell'economia e viene sostenuta dai titoli oil e finanziari mentre dall'altro restano ancora le inquietudini per la campagna vaccinale che tiene ancora una volta sotto scacco i listini azionari mondiali.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un aumento dello 0,76%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.924 punti. Sotto la parità invece il, che mostra un calo dello 0,58%; pressoché invariato l'(+0,09%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,59%),(+1,68%) e(+1,64%). Il settore, con il suo -0,66%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+3,67%),(+3,35%),(+3,12%) e(+3,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,08%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,05%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.Tra i(+7,01%),(+3,91%),(+3,19%) e(+3,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,38%.Lettera su, che registra un importante calo del 9,84%.Affonda, con un ribasso del 7,80%.Crolla, con una flessione del 3,54%.