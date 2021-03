Chiusura negativa per la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta in negativo, riportando una variazione pari a -0,01% sul, mentre l'si ferma a 3.889 punti (-0,55%). Pessimo il(-1,68%); sulla stessa tendenza, in rosso l'(-0,78%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,52%),(+0,73%) e(+0,69%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,66%),(-1,52%) e(-1,21%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,79%),(+2,27%),(+2,03%) e(+1,78%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,00%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,27%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,17%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,00%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,06%),(+1,62%),(+1,48%) e(+1,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -13,59%.In caduta libera, che affonda del 13,41%.Pesante, che segna una discesa di ben -8,55 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla dell'8,09%.