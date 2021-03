Negativa Wall Street. Pesa il ribasso del settore tech

Dow Jones

(Teleborsa) - Negativa Wall Street, con ilche scambia con un leggero calo dello 0,55%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 3.876 punti. Leggermente negativo il(-0,45%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,2%).Sulla borsa americana pesano i titoli dei, mentre i dati sui sussidi di disoccupazione mostrano un mercato del lavoro in ripresa: le nuove richieste di sussidi nell'ultima settimana sono diminuiti a 684 mila da 781 mila nella settimana precedente.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,33%),(-0,68%) e(-0,62%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+2,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,68%.In apnea, che arretra del 2,51%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,42%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,10%.Tra i(+2,38%),(+1,58%),(+1,45%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,24%.Affonda, con un ribasso del 2,40%.Crolla, con una flessione del 2,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,24%.