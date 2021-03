Vertice UE: "Situazione resta grave, mantenere restrizioni"

(Teleborsa) - In corso, in videoconferenza, ladel tradizionalePer l'Italia, ovviamente, partecipa il Presidente del Consiglio. In serata, intorno alle 21, atteso l'intervento del Presidente Usa. Sul tavolo i temi legati alla pandemia ancora in corso, ma anche la proposta delavanzata nei giorni scorsi dalla Commissione Europea. A tenere banco oggi ilcon un focus suiin particolare in quei Paesi che più hanno puntato su, che ad oggi ha disatteso buona parte degli accordi di consegna previsti invece dal contratto siglato con l'UE.Secondo quanto riferiscono a Bruxelles fonti UE, lasarebbe intenzionata a proseguire sullanei confronti dise non otterrà risultati soddisfacenti sul rispetto del contratto per la consegna delle dosi del vaccino anti-Covid."Non vogliamo vincere una causa legale per il fatto di vincerla,soprattutto per il secondo trimestre, sul quale c'è preoccupazione, spiegano le stesse fonti, aggiungendo che c'è ancora "un grande divario" sulle dosi concordate,"Ci sono incon variantiDobbiamo potenziare la produzione dei vaccini e accelerarne la distribuzione e la somministrazione sia all'interno che all'esterno dell'. Non possiamo più essere ingenui. è il momento di applicare i principi di reciprocità e proporzionalità prima di dare il via libera europeo alle, ha detto nel suo intervento in apertura il Presidente del parlamento europeoal Consiglio europeo. "I nostri cittadini hanno fame di vaccini. non una sola dose deve essere sprecata o spedita dove non c'è bisogno", ha aggiunto.Secondo la bozza di conclusioni della videoconferenza dei leader UE, di cui l'Ansa ha preso visione "Gli sforzi a tal fine devono essere ulteriormente intensificati. Sottolineiamo l'importanza della trasparenza e dell'estensione del regime di autorizzazione all'esportazione. Riaffermiamo che le aziende devono garantire la prevedibilità della loro produzione di vaccini e rispettare le scadenze contrattuali di consegna".Nel testo viene anche rilevato che "la, anche alla luce delle sfide poste dalle varianti.devono quindi essere mantenute per il momento, mentre deve continuare a essere garantito il flusso senza ostacoli di merci e servizi all'interno del mercato unico, anche utilizzando i corridoi verdi"."Ilinteroperabili Covid sulla base della proposta della Commissione Ue," per tornare a viaggiare, in futuro, quando le condizioni epidemiologiche del Covid lo permetterannoun altro dei passaggi della bozza.Viene inoltre ribadito che l'Unione EuropeaIl lavoro sulla creazione di un meccanismo di condivisione dei vaccini deve essere portato avanti rapidamente in modo da integrare e supportare il ruolo guida di Covax nel garantire l'accesso universale e la diffusione dei vaccini".Alla fine di questa settimana saranno in totaledistribuite nell'Ue grazie alla strategia guidata da Bruxelles. Di queste 62 milioni sono state inoculate, con 18,2 milioni di europei che hanno ricevuto le due iniezioni, pari al 4,1% del totale dell'Ue. Si legge nelle diapositive che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha presentato ai leader dei 27, alla videoconferenza, e pubblicate su Twitter.Sono invecele dosi esportate dall'Unione dal primo dicembre ad oggi. In particolare,sono stati consegnati in 54 Paesi che rientrano nell'iniziativa Covax.