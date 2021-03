Borse europee toniche grazie a passi in avanti su vaccini

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli investitori valutano positivamente le prese di posizioni dell'Unione europea sullee i passi in avanti dell'amministrazione Biden sullo stesso fronte (l'obiettivo è vaccinare 200 milioni di americani nei primi 100 giorni dell'amministrazione).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,178. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.725,5 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,34%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,63%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,78%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,67%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,50%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,34%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 26.479 punti.In frazionale progresso il(+0,69%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,57%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).Nel listino, i settori(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,14%),(+2,20%),(+1,81%) e(+1,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,05%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,85%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.Tra i(+4,75%),(+4,30%),(+4,11%) e(+3,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,84%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,83%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,76%.