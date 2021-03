Microsoft sempre più vicina a rilevare Discord

Microsoft

(Teleborsa) - Si muove al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,74%.Proseguono i rumors secondo cui Microsoft sarebbe in trattative per acquisire la piattaforma di messaggistica Discord per un valore di 10 miliardi di dollari. Indiscrezione riportata nei giorni scorsi dall'agenzia Bloomberg e rilanciata oggi dal Wall Street Journal che parla di trattative "avanzate". Secondo il quotidiano l'accordo potrebbe concludersi il mese prossimo.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 199,9 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 196,9. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 195, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.