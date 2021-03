Europa tonica, Piazza Affari più cauta

Euro / Dollaro USA

Sanlorenzo

(Teleborsa) - Seduta interlocutoria per le principali borse europee penalizzate dai titoli bancari che scontano il caso dell'hedge fund americano Archegos. La settimana, poi, sarà caratterizzata dalla volatilità dei mercati, in vista delle festività della Pasqua.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,178. Perde terreno l', che scambia a 1.711,2 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,23%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,2 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,64%.avanza dello 0,47%, senza slancio, che negozia con un -0,07%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,45%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.421 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 26.602 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,18%.In luce, con un ampio progresso dell'1,64%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,45%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,13%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,83%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,34%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,22%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,22%.del FTSE MidCap,(+4,77%),(+3,48%),(+3,21%) e(+2,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,41%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,79%.