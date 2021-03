Borse europee in rally puntano su ripresa e vaccini

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

utility

media

tecnologia

telecomunicazioni

bancario

servizi finanziari

CNH Industrial

Pirelli

Leonardo

Unipol

Hera

Terna

Enel

Italgas

Biesse

Banca Popolare di Sondrio

SOL

Autogrill

Sesa

Esprinet

GVS

Astaldi

(Teleborsa) -. Giornata rialzista anche per Piazza Affari, mentre sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'. Gli investitori hanno intrapreso un atteggiamento ottimista, nel giorno in cui il Fondo monetario internazionale ha annunciato che alzerà le stime sull'economia mondiale per il 2021 e il 2022.Sul mercato valutario, l', scambia con un calo dello 0,36%. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 1.684 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,63%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,36% e continua a trattare a 60,72 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,68%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,29%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,53%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,21%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,88%, a 24.636 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 26.847 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,34%.Svettache segna un importante progresso del 3,31%.Vola, con una marcata risalita del 3,08%.Brilla, con un forte incremento (+3,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,44%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,25%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,87%.Tentenna, che cede lo 0,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,47%),(+4,03%),(+3,16%) e(+2,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,44%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,06%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,38%.In caduta libera, che affonda del 2,14%.