Sui livelli della vigilia la Borsa di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 29.385 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 13.771 punti.Gli investitori globali sembrano essersi scrollati di dosso le preoccupazioni per il default dell'hedge fund, che ha turbato le azioni bancarie globali, mentre si sono riaccese le preoccupazioni riaccese sull', con i rendimenti obbligazionari che sono tornati a crescere.Buona la prestazione di(+1,01%); come pure, in rialzo(+1,1%).Balza in alto(+1,7%); variazioni negative per(-0,95%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,13%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,03%.Il rendimento per l'è pari allo 0,08%, mentre il rendimento deltratta al 3,20%.