Banca Popolare di Sondrio, Scope Ratings conferma rating BBB- con outlook stabile

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - L'agenzia Scope Ratings, al termine del processo di revisione annuale del giudizio, ha confermato il rating emittente dellaal livello investment grade BBB-, con outlook stabile (anch'esso rimasto invariato)."Anche se bassa per gli standard internazionali, ladella Popolare di Sondrio è migliore della banca italiana media", si legge nella nota di Scope Ratings. Vengono inoltre sottolineate "entrate stabili, buona efficienza in termini di costi, un livello moderato di perdite su prestiti e l'assenza di grandi costi di ristrutturazione"."Laha continuato a migliorare nel 2020 grazie alleed è ora più allineata con il livello di altre banche ex Popolari", aggiungono gli analisti, che restano cauti sulle potenziali perdite dovute alla crisi del Covid-19.