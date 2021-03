Creval, Credit Agricole chiede di nominare nuovo CdA dopo OPA

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Credit Agricole Italia ha chiesto al consiglio di amministrazione deldi rimandare ilalla prima data utilelanciata sulla stessa Creval. L'assemblea degli azionisti del Credito Valtellinese è fissata per il 19 aprile, mentre il termine dell'offerta di acquisto delle azioni della banca lombarda sarà il 21 aprile: il nuovo CdA potrebbe essere, in sostanza, scelto da una compagine societaria destinata a mutare in pochi giorni.La proposta, spiega il Credit Agricole, intendedel CreVal di decidere se procedere comunque alla nomina del nuovo CdA della banca per ilin una situazione nella quale è pendente l'OPA, o se invece non sia opportuno rinviare la nomina del board a una assemblea da tenersi alla prima data utile successiva, lasciando in carica l'attuale consiglio,, sino a tale momento.La filiale italiana dell'istituto francese sottolinea che gli assetti proprietari di Creval potrebbero subire. "Ciò anche alla luce del fatto che molti azionisti, soprattutto fondi di investimento, sono entrati o hanno rafforzato la propria partecipazione nel capitale sociale in corrispondenza dell'offerta - spiega Credit Agricole - ed è quindi plausibile che il mancato perfezionamento dell’Offerta possa provocare una corrispondente uscita dal capitale di CreVal di investitori e azionisti".Credit Agricole Italia ha quindi invitato il CdA di CreVal a dare il suo pieno supporto alla proposta, in coerenza con le regole e le prassi die con i doveri di correttezza e di neutralità che gravano sull'organo di amministrazione in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto, sottolineando come il contesto attuale e le peculiarità evidenziate richiedano da parte di tutti i soggetti coinvolti un comportamento improntato alla massima correttezza e trasparenza.Anche per questo, Credit Agricole Italia, pur appartenendo al gruppo bancario che oggi è il primo azionista della banca,perché non ritiene nè serio, nè conforme alle regole di buona governance, nè coerente con l'interesse sociale, procedere al rinnovo del consiglio nelle attuali circostanze.