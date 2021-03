Positiva la Borsa di New York. Vola il Nasdaq

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

energia

Walgreens Boots Alliance

Apple

Microsoft

Boeing

Travelers Company

Goldman Sachs

Exxon Mobil

Chevron

Moderna

Applied Materials

Lam Research

Nvidia

Discovery

FOX

Charter Communications

Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.124 punti (+0,16%), mentre, al contrario, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.993 punti (+86%). Su di giri il(+2,03%); con analoga direzione, positivo l'(+1,04%).Dopo aver chiuso in negativo nella giornata di ieri, quando gli investitori si erano concentrati su azioni più cicliche e legate alla ripresa, isono in grande rialzo nella seduta odierna. La Borsa americana è spinta daldi dollari in otto anni per investimenti innazionali (con un focus sui trasporti) che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presenterà oggiRisultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,04%),(+1,34%) e(+1,05%). Il settore, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+5,17%),(+2,83%),(+1,98%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,95%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,21%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,97%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,94%.Al top tra i, si posizionano(+8,54%),(+5,59%),(+4,43%) e(+4,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,68%.scende dell'1,68%.