Tonica Wall Street spinta dal piano infrastrutturale di Biden

(Teleborsa) - Wall Street scambia con un guadagno frazionale suldello 0,30%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.977 punti. In denaro il(+0,93%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,46%).La Borsa americana è spinta dalin otto anni per investimenti in infrastrutture nazionali (con un focus sui trasporti) che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presenterà oggi. Sul fronte macroeconomico, a marzo glinel settore privato sono aumentati al ritmo più alto da settembre 2020.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,08%),(+0,58%) e(+0,53%).del Dow Jones,(+5,30%),(+1,98%),(+1,88%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,68%.Tentenna, che cede lo 0,54%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,70%),(+3,39%),(+2,99%) e(+2,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,08%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,02%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,92%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,86%.