Creval, CdA esaminerà richiesta Credit Agricole di rinvio nomina board

Credito Valtellinese

Credit Agricole

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione delesaminerà la richiesta del arrivata nella giornata di ieri , diprevista nell'assemblea del 19 aprile, dopo l'esito dell'OPA."La richiesta - si legge in una nota - saràda parte del consiglio di amministrazione unitamente ad eventuali ulteriori proposte individuali di deliberazione che dovessero pervenire entro i termini previsti nell'avviso di convocazione dell'assemblea".Creval ha anche ricordato che per la nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023 sono statenei termini previsti nell'avviso di convocazione dell'assemblea: la prima da parte dell', che detiene una partecipazione pari al 6,15%, mentre la seconda è stata presentata congiuntamente da Arca Fondi SGR, Eurizon Capital, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management Ireland, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Pramerica SGR, per conto deirispettivamente gestiti, per una partecipazione complessiva pari al 3,305% del capitale.