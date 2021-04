Tonica la Borsa di New York

Dow Jones

O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Partenza tonica per la borsa di Wall Street sostenuta dall'ottimismo per le prospettive di crescita grazie anche al piano di infrastrutture presentato dall'amministrazione Biden.Sul fronte macroeconomico, le richieste di sussidio alla disoccupazione sono tornate a salire dopo il calo della settimana scorsa che aveva fatto sperare in una ripresa accelerata del mercato del lavoro.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.041 punti, mentre, al contrario, l'continua la giornata in aumento dello 0,72%. Balza in alto il(+1,6%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,85%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,65%),(+1,48%) e(+0,90%).del Dow Jones,(+1,84%),(+1,62%),(+1,58%) e(+1,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,44%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,08%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,62%),(+5,05%),(+4,84%) e(+4,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,28%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%.