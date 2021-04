Energica, nuovo accordo commerciale in Italia

(Teleborsa) - Energica Motor Company ha firmato un nuovo accordo commerciale in Italia con Sostenibiland. Il nuovo concessionario si trova in Puglia, Lecce. Il suo core business è completamente dedicato alla mobilità sostenibile.ed ha scelto di lavorare con Energica perché crediamo nella conservazione dell'ambiente ed allo stesso tempo nell'avanzamento tecnologico e prestazionale con l'obiettivo finale di migliorare lo Standard e qualità della vita", dichiara", affermaSecondo i dati di mercato nel solo mese di Marzo il settore moto elettriche ha segnato un 101,79% in più rispetto al 2020".