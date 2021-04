Wall Street prosegue debole

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue sottotono la borsa di Wall Street dopo che la vigilia ha segnato nuovi massimi in chiusura beneficiando del report sugli occupati diffuso venerdì scorso che ha messo in evidenza una creazione di posti di lavoro superiore alle aspettative. Sullo sfondo restano i timori per il trend dei tassi dei Treasuries e per il rischio che la Federal Reserve ritiri le misure di stimoli monetari prima delle attese.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 33.467 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.078 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(-0,09%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(-0,06%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,42%.Tra i(+1,61%),(+1,36%),(+1,13%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,73%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,54%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,46%.Tra i(+9,18%),(+5,14%),(+4,25%) e(+3,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,48%.In caduta libera, che affonda del 3,01%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,8 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,45%.