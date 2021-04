Azimut, raccolta netta positiva per 943 milioni di euro a marzo

Azimut

(Teleborsa) -ha registrato unaa marzo, raggiungendo così 9,4 miliardi di euro da inizio anno. Nel primo trimestre del 2021, il gruppo ha raccolto 2,5 miliardi di euro al netto dell'acquisizione di, pari a 2.6x la raccolta netta registrata nello stesso periodo 2020.Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato a fine marzo si attesta per la prima volta nella storia del gruppo a 72,3 miliardi di euro, raggiungendo il record di 50 miliardi di euro di. Il dato di raccolta nel mese di marzo ha beneficiato del consolidamento diin Australia, che entra a far parte di AZ NGA, per un totale di 172 milioni di euro nella componente amministrata."La raccolta registrata a marzo, con la quale chiudiamo uno dei migliori trimestri degli ultimi anni in termini di flussi, deriva dalla forte attività della componente gestita, dove abbiamo raggiunto per la prima volta i 50 miliardi di euro", ha commentatodel gruppo."Positiva anche l'attività nei, in particolare negli Stati Uniti, dove nel mese appena concluso abbiamo firmato un accordo con i family office delle famiglie Bezos e Moross, per sviluppare HighPost, società di private equity focalizzata nel settore consumer", ha aggiunto.