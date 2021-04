Debole Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che restano inchiodati sui livelli della vigilia, in attesa delle indicazioni in arrivo stasera dalledi marzo.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,189. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,44%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,79%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,68%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,79%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 24.708 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%, mentre, al contrario, incolore il, che continua la seduta a 26.941 punti, sui livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza(+3,62%),(+1,49%),(+0,97%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,36%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,33%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,25%.del FTSE MidCap,(+4,45%),(+1,98%),(+1,97%) e(+1,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,28%.scende dell'1,04%.