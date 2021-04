Poco mossa la Borsa americana. Focus su verbali FED

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.413 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.074 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,05%); guadagni frazionali per l'(+0,22%).Gli investitori attendono la diffusione dei. I verbali del FOMC potrebbero offrire indizi sulle opinioni della banca centrale sull'inflazione e sulla ripresa economica. In particolare, si cercano segnali di disaccordo tra i membri del FOMC per quanto riguarda l'orizzonte temporale in cui procedere ad alzare iNell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,61%) e(+0,46%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,40%),(-0,51%) e(-0,47%).del Dow Jones,(+1,20%),(+0,81%),(+0,75%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,22%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,85%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,84%),(+1,53%),(+1,49%) e(+0,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,60%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,22 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,06%.Sensibili perdite per, in calo del 2,38%.