Wall Street positiva. S&P-500 su nuovi record

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Facebook

Amazon

Apple

Netflix

Alphabet

informatica

sanitario

energia

finanziario

Microsoft

Salesforce.Com

Apple

Visa

Chevron

Travelers Company

Verizon Communication

Walgreens Boots Alliance

Autodesk

Micron Technology

Moderna

Adobe Systems

American Airlines

Tripadvisor

Discovery

Mattel

(Teleborsa) - A, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.385 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.090 punti (+0,21%). In rialzo il(+0,94%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,31%).Il piccolo progresso dell'indice S&P-500 l'ha portato a raggiungere uno, anche grazie a un forte rally dei principali titoli tecnologici. Le azioni tecnologiche "", ovvero di(società madre di Google) stanno tutte guadagnando oltre l'1%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,17%) e(+0,42%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,92%) e(-0,83%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,49%),(+1,38%),(+1,24%) e(+0,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,49%.scende dell'1,48%.Calo deciso per, che segna un -1,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%.Tra i(+3,62%),(+2,22%),(+2,02%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,01%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,40%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,36%.