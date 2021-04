Wall Street cauta aspetta la earning season

Goldman Sachs

JPMorgan Chase

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

DOW

Walgreens Boots Alliance

Honeywell International

Microsoft

Intel

Boeing

Apple

IBM

Tesla Motors

Nvidia

Stericycle

Check Point Software Technologies

Tripadvisor

Intel

American Airlines

Baidu

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con cautela, aspettando che si avvii ufficialmente questa settimana la stagione delle trimestrali delle corporate America. Tra le prime big a rilasciare i conti dei tre mesi terminati il 31 marzo scorso, sonoIl focus degli investitori intanto si concentra sull'intervista delche ha rilasciato alla trasmissione 60 Minutes della CBS. Secondo il governatore Fed l'economia USA è a un "punto di svolta" ed ha spiegato di attendersi che ripresa e assunzioni di lavoratori accelerino nei prossimi mesi a fronte della permanenza di rischi, tra cui ovviamente possibili nuove ondate della pandemia di coronavirus.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 33.764 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.129 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,13%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(-0,03%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Il settore, con il suo -0,62%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,31%),(+0,90%),(+0,71%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,23%.Calo deciso per, che segna un -1,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,20%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,10%.Tra i(+3,29%),(+2,85%),(+1,68%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,43%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,23%.In caduta libera, che affonda del 2,74%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,65 punti percentuali.