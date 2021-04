Segni misti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Segni a due velocità alla Borsa di New York che ha aperto la seduta in leggero rialzo sostenuta dalle trimestrali superiori alle attese di Goldman Sachs e JPMorgan.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,61%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.147 punti. Leggermente negativo il(-0,47%); pressoché invariato l'(-0,06%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,49%),(+1,09%) e(+0,93%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,61%),(+2,43%),(+2,35%) e(+2,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,06%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,01%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,95%.Tentenna, che cede lo 0,68%.(+5,73%),(+2,11%),(+2,01%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,80%.Sensibili perdite per, in calo del 3,46%.In apnea, che arretra del 2,90%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.