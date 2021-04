Borse europee in ordine sparso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, attorno al giro di boa,mentre aspettano l'avvio di Wall Street che punta al rialzo con le trimestrali record annunciate in queste ore.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,197. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,64%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 63,07 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,27%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,32%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,27%. Stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.598 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 26.862 punti.di Piazza Affari, su di giri(+2,49%).Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,91%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,38%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,16%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,19%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,87%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,97%),(+1,68%),(+1,39%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,36%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,58%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,39%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,33%.