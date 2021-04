Wall Street, nuovi record per Dow Jones e S&P 500

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,48% a 34.200 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.180 punti. Sulla parità il(-0,18%); con analoga direzione, senza direzione l'(+0,17%).raggiunti dal Dow Jones e dall'S&P 500 sono stati propiziati dalle trimestrali positive di molte aziende, tra cuiin scia alle altre grandi banche statunitensi. Rinnovato l'ottimismo per un significativo rimbalzo economico.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,23%),(+0,64%) e(+0,52%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,40%),(+1,68%),(+1,16%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,70%.Al top tra i, si posizionano(+4,27%),(+2,40%),(+2,13%) e(+2,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,04%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.