Borse europee caute. Milano fiacca con stacco cedole

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, che cercano di difendere i record raggiunti nelle ultime sedute. La borsa di Milano risente anche dell'effetto stacco cedole da parte di sei big del FTSE MIB.Sul mercao valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,50%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,40%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,21%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,76%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,26%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,42%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.762 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 27.064 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3,27%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,56%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,86%.avanza dell'1,80%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,72%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.del FTSE MidCap,(+14,23%),(+3,85%),(+2,69%) e(+1,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,86%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,75%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,12%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.