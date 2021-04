Borse asiatiche positive, male Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino diche ha seguito la contrazione registrata dagli indici azionari statunitensi.L'indice giapponese Nikkei termina con una pesante flessione del 2,06%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre, al contrario,avanza in maniera frazionale, arrivando allo 0,44%.Pressoché invariato(+0,08%); poco sopra la parità(+0,44%).Leggermente positivo(+0,46%); leggermente negativo(-0,63%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,24%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Poco mosso l', che mostra un esiguo +0,19%.Il rendimento dell'è pari allo 0,09%, mentre il rendimento delscambia al 3,16%.