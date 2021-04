d’Amico, assemblea approva bilancio e nomina nuovo CdA

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, hae ha deliberato di portare a nuovo la perdita netta della società pari a 2.109.148 dollari.I soci hanno nominato Paolo d'Amico, Cesare d’Amico, Antonio Carlos Balestra di Mottola, Tom Loesch, Marcel C. Saucy e Monique I. A. Mallerdella società per un mandato triennale che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Tom Loesch, Marcel C. Saucy e Monique I. A. Maller sono in possesso dei requisiti di indipendenza.L'assemblea ha preso atto e approvato (in maniera non vincolante) larelativa all'esercizio 2021 e la relazione del consiglio di amministrazione sulla remunerazione per l'esercizio 2020. Ha inoltre rinnovato, per un periodo di cinque anni, l'autorizzazione al riacquisto e alla vendita in una o più tranche di azioni ordinarie della società (tetto massimo di 186.157.950 azioni).