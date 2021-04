In calo Wall Street, scivola comparto tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

utilities

Walgreens Boots Alliance

Coca Cola

Apple

Intel

Boeing

Nike

American Express

Mattel

Netflix

Illumina

Tractor Supply

Moderna

Broadcom

Nvidia

Lam Research

(Teleborsa) - La borsa americana chiude la seduta in calo, appesantita dalla debolezza del comparto tech e dopo aver registrato una serie di record la scorsa settimana.Illima lo 0,36%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 4.163 punti. In discesa il(-0,96%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,51%.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,14%),(-0,88%) e(-0,49%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,92%),(+0,65%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,73%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,67%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,33%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,98%.Al top tra i, si posizionano(+1,66%),(+1,45%),(+1,30%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,51%.In caduta libera, che affonda del 3,46%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,41 punti percentuali.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -5,89 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 625K unità; preced. 576K unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 2,5%; preced. -6,6%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,2%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 60,5 punti; preced. 59,1 punti)15:45: PMI servizi (atteso 61,7 punti; preced. 60,4 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso 12%; preced. -18,2%).