Pioggia di vendite a Wall Street su aumento contagi

(Teleborsa) -, che accusa una flessione dello 0,75% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.131 punti (-0,81). Variazioni negative per il(-0,85%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-0,77%).La Borsa americana è in ribasso per il secondo giorno consecutivo, dopo i record battuti la settimana scorsa. Unda Covid-19 in diversi Paesi del mondo (e anche negli Stati Uniti nonostante la campagna di vaccinazione) sta pesando sulle azioni degli investitori, nonostante lepositive di molte grandi società. Dopo il closing bell arriveranno i risultati nel primo trimestre di, la prima delle grandi aziende tech a diffonderli.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,52%),(+0,82%) e(+0,62%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,76%),(-1,95%) e(-1,60%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,71%),(+2,90%),(+1,84%) e(+1,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,56%.In caduta libera, che affonda del 4,47%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,66 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,27%.Al top tra i, si posizionano(+1,89%),(+1,58%),(+1,46%) e(+1,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,39%.Sensibili perdite per, in calo del 5,59%.In apnea, che arretra del 4,68%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,24%.