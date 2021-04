Clima, Visco: servono incentivi "green" e tasse sulla CO2

(Teleborsa) - Il governatore della Banca d'Italiaha dichiarato che per contrastare il cambiamento climatico servonoaglisulle emissioni di CO2. "Il cambiamento climatico e la pandemia sono i problemi globali più importanti del nostro tempo", ha sottolineano nel suo intervento al "", la Davos asiatica.È necessario, quindi, "uno stretto. Dobbiamo tenere presente che fermare il cambiamento climatico richiede prima di tutto una forte e coerente determinazione politica: i governi nazionali sono le uniche istituzioni che possono decidere incentivi agli investimenti 'verdi', imporre tasse sulle emissioni di anidride carbonica e introdurre regolamenti che limitano le emissioni consentite", ha spiegato. "I- ha aggiunto Visco - dovrebbero svolgere un ruolo decisivo. Oltre a sottolineare l'importanza dei sistemi di tariffazione della CO2, consentitemi di ribadire la necessita' di rimuovere i, promuovendo in questa maniera una riallocazione dei capitali verso gli investimenti green".Un ruolo di primo piano però può averlo anche la, "canalizzando più risorse verso gli investimenti green". "Le Banche Centrali – ha precisato – possono cooperare definendo un quadro comune per misurare ilegati al clima e integrarli nelle loro pratiche di. In questa prospettiva, ledovrebbero anche dare l'esempio, rivelando la loro esposizione collegata al rischio climatico e spiegando come tengono conto di questi rischi nelle loro strategie di investimento".Nel frattempo, più dihanno firmato un impegno a ridurre l'inquinamento dai loro portafogli e raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050. Nella lista degli aderenti figurano quasi tutti i maggiori(tra cui Hsbc, Bnp Paribas, Socgen, Deutsche Bank, Bbva, Santander, Credit Suisse, Ubs), ma. La, guidata dall'ex governatore della Banca d'Inghilterra – e ora consigliere del premier britannico Boris Johnson –, riunisce diversi patti di finanziamento per il clima nuovi ed esistenti che coinvolgono un totale di 160 società responsabili di 70 mila miliardi di dollari di attivo. L'annuncio è arrivato alla vigilia delorganizzato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.Tutti i firmatari hanno convenuto di allineare le emissioni dei loro portafogli di prestiti e investimenti con i percorsi verso lo zero netto entro il 2050 o prima e fissareper il 2030 entro 18 mesi, con target intermedi da fissare ogni 5 anni dal 2030 in poi: tutti gli obiettivi saranno regolarmente revisionati per garantire la coerenza con le scoperte scientifiche più recenti. Le banche aderenti inoltre si concentreranno suiall'interno dei loro portafogli e fisseranno un ulteriore ciclo di obiettivi per i(agricoltura, alluminio, cemento, carbone, immobiliare, ferro e acciaio, petrolio e gas, produzione di energia e trasporti) entro 36 mesi.