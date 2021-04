Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo

Nikkei 225

(Teleborsa) - Giornata fiacca per i mercati asiatici, che scontano il ritorno di preoccupazioni per la risalita die contagi di Covid-19. A picco lain chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso del 2,13%, mentre il Topix flette dell'1,85%. Pessima performance anche per(-1,44%).Tengono invece le borse cinesi, con Shanghai che chiude sulla parità assieme ache avanza dello 0,21%. Più incertache segna un -0,70%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, debole(-1,71%), assieme a(-0,39%),(-0,64%),(-1,29%) e(-0,15%).Poco sotto la parità(-0,51%); sulla stessa linea, negativa(-0,32%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,12%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,05%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,02%.Il rendimento dell'scambia allo 0,08%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,15%.